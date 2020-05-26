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26 травня • оновлено в 15:52
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Ломаченко – Лопес із глядачами: стали відомі нові подробиці бою

2.6т
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Батько наступного суперника Василя Ломаченка Теофімо Лопеса заявив, що промоутер Боб Арум збирається провести на бій 1000 глядачів.

"Я розмовляв по телефону з Бобом, і він сказав, що спробує провести на поєдинок 1000 глядачів. Він буде обговорювати це питання з Комісією. Будуть зроблені особливі квитки для престижних людей, які зможуть заплатити за них. Їх розсадять по всій території арени, щоб уникнути зараження, і перевірять їхню температуру. Це займе всього десять хвилин. Бій відбудеться на "MGM Grand" у Лас-Вегасі", – розповів Теофімо Лопес-старший в інтерв'ю журналісту EsNews.

Ломаченко - Лопес

Ломаченко - Лопес

Fightnews.info

Він також зазначив, що український боксер повинен прилетіти в США через Москву в перший тиждень червня, а сам поєдинок запланований на вересень, але дата залишається невідомою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Лопеса зробив новий випад на адресу Ломаченка, заявивши, що всі запам'ятають, як його син "надиратиме дупу" нашому співвітчизнику.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Боб Арум Теофімо Лопес Василь Ломаченко
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