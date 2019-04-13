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Ломаченко - Кролла: з'явилося відео шокуючого нокауту від українця

Ломаченко - Кролла: з'явилося відео шокуючого нокауту від українця
Наш співвітчизник добув фантастичну перемогу
21.8тЧитати матеріал російською

Українець Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA, в четвертому раунді нокаутувавши Ентоні Кроллу (34-7-3, 13 КО).

Василь найпотужнішими ударами в третій трихвилинці відправив британця в нокдаун. Кроллу врятував гонг, але після невеликої перерви кошмар Ентоні продовжився. Шокуючий удар у скроню надовго відправив претендента на настил рингу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
Місце
СШАЛос Анджелес
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