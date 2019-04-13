Ломаченко - Кролла: з'явилося відео шокуючого нокауту від українця

Українець Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA, в четвертому раунді нокаутувавши Ентоні Кроллу (34-7-3, 13 КО).

Василь найпотужнішими ударами в третій трихвилинці відправив британця в нокдаун. Кроллу врятував гонг, але після невеликої перерви кошмар Ентоні продовжився. Шокуючий удар у скроню надовго відправив претендента на настил рингу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018-го Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагой, який відмовився виходити з кута після 7-го раунду.

В ніч з 8 на 9 грудня 2018-го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

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