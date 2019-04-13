Ломаченко - Кролла: найкращі моменти бою на відео

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кроллу (34-7-3, 13 КО).

Наш співвітчизник убивчим ударом справа в 4-му раундi відправив претендента в глибокий нокаут.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, на найцікавіші моменти цієї зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 го Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагой, який відмовився виходити з кута після 7-го раунду.

В ніч з 8 на 9 грудня 2018 го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

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