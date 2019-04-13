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Ломаченко - Кролла: найкращі моменти бою на відео

Ломаченко - Кролла: найкращі моменти бою на відео
Наш співвітчизник володів абсолютною перевагою в рингу
1.8тЧитати матеріал російською

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кроллу (34-7-3, 13 КО).

Наш співвітчизник убивчим ударом справа в 4-му раундi відправив претендента в глибокий нокаут.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, на найцікавіші моменти цієї зустрічі.

Новини
Ломаченко - Кролла: весь бій на відео

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні Кролла
Місце
СШАЛос Анджелес
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