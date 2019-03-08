Ломаченко — Кролла: букмекери опублікували принизливі котирування на чемпіонський бій

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) є абсолютним фаворитом бою проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО).

Ломаченко — Кролла

Поєдинок, у якому українець захищатиме титул WBA, пройде в Staples Center у Лос-Анджелесі і буде показаний на ESPN+.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко — Кролла. Орієнтовний час початку — в суботу, 13 квітня, о 04:00 ранку за київським часом.

Коефіцієнт на перемогу 31-річного українця становить усього 1,01, тоді як принизливі котирування на тріумф 32-річного уродженця міста Манчестер рівні 21,00.

Нічия в поєдинку також вкрай малоймовірна: коефіцієнт становить 34,00.

Інша букмекерська контора також не вірить в перемогу британського боксера.

Ломаченко розраховував об'єднати пояси в бою проти Річарда Коммi, який завоював чемпіонський пояс у легкій вазі за версією IBF, нокаутувавши росіянина Ісу Чанієва. Однак ганець отримав травму і бій зірвався.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018-го Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагою, який відмовився виходити з кута після 7-го раунду.

У ніч із 8 на 9 грудня 2018-го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

12 грудня Василь очолив грудневий рейтинг авторитетного спортивного журналу Sports Illustrated кращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Ломаченко за підсумками 2018 року посів перше місце в рейтингу кращих боксерів планети за версією порталу Boxingtalk.

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