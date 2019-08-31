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Ломаченко - Кемпбелл: з'явилося відео вирішального нокдауну

1.4т Читати матеріал російською

Українець Василь Ломаченко став чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBC. Поєдинок проти британця Люка Кемпбелла завершився одноголосним рішенням суддів на користь нашого боксера.

Ключовим став нокдаун в 8-му раунді, коли після масованої атаки Ломаченка і потужного удару в корпус, Кемпбеллу довелося опуститися на коліно і слухати, як рефері веде відлік.

OBOZREVATEL пропонує вашій увазі подивитися цей момент, а також момент в 5-му раунді, коли лише звук гонгу врятував британського боксера.

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Ломаченко - Кемпбелл: повний бій на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, наш співвітчизник після перемоги над Люком подякував британській публіку за підтримку і звернувся до промоутера Боба Арум.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Люк Кемпбелл Василь Ломаченко
Місце
Англія Лондон
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