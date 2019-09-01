Ломаченко - Кемпбелл: реакція соцмереж на чемпіонську перемогу українця

Український чемпіон WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко додав в свою скарбничку титул WBC, здобувши перемогу над Люком Кемпбеллом.

Бій тривав усі відведені регламентом 12 раундів, за які наш співвітчизник завдав більше нiж 520 ударів, але так і не зміг нокаутувати британця. Перемогу українцеві одноголосним рішенням присудили судді.

Вболівальники і знаменитості в соцмережах віддали належне майстерності українця і захопилися його перемогою.

Подивитися цю публікацію в Instagram LOMA – з перемогою! 🥊🇺🇦💪 Публікація від Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 31 Авг 2019 об 11:37 PDT

Фантастична перемога @VasylLomachenko над британцем Люком Кемпбелл!



Василь вкотре підкорів Лондон. Саме там в 2012 году ВІН ставши дворазовім олімпійськім чемпіоном.



Вітаю з титулом чемпіона світу за версіямі WBA, WBO и WBC у легкій вазі. Україна пішається тобою, Василю! pic.twitter.com/OypOfmwx6l - Петро Порошенко (@poroshenko) August 31, 2019

Vasiliy Lomachenko is The Best !!! 🇺🇦🔥👊🏽 - Levchenko Evgeniy (@elevchenko) August 31, 2019

ну який же він швидкий, крутой🇺🇦 # Ломаченко - тім тім (@tima_ibragimov) August 31, 2019

Ломаченко @VasylLomachenko - звір.

Звідки у людини стільки прудкості, активності боксувати всі 12 раундів ?!

Ніяких сумнівів, що перемога заслужена. Вона очевидна.

Вітаю українців з перемогою їх Спортсмена! # Ломаченко - Миколаїв Дмитро (@nikolayev_d) August 31, 2019

Еліна Світоліна розмістила фото в сторіз з фотографією Ломаченко

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл пройшов в Лондоні на О2 Арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 11-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!