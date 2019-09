Ломаченко - Кемпбелл: реакція соцмереж на чемпіонську перемогу українця

Український чемпіон WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко додав в свою скарбничку титул WBC, здобувши перемогу над Люком Кемпбеллом.

Бій тривав усі відведені регламентом 12 раундів, за які наш співвітчизник завдав більше нiж 520 ударів, але так і не зміг нокаутувати британця. Перемогу українцеві одноголосним рішенням присудили судді.

Вболівальники і знаменитості в соцмережах віддали належне майстерності українця і захопилися його перемогою.

Vasiliy Lomachenko is The Best !!! 🇺🇦🔥👊🏽