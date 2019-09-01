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Ломаченко - Кемпбелл: реакція соцмереж на чемпіонську перемогу українця

2.6т Читати матеріал російською

Український чемпіон WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко додав в свою скарбничку титул WBC, здобувши перемогу над Люком Кемпбеллом.

Бій тривав усі відведені регламентом 12 раундів, за які наш співвітчизник завдав більше нiж 520 ударів, але так і не зміг нокаутувати британця. Перемогу українцеві одноголосним рішенням присудили судді.

Вболівальники і знаменитості в соцмережах віддали належне майстерності українця і захопилися його перемогою.

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LOMA – з перемогою! 🥊🇺🇦💪

Публікація від Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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Чи не спати пів ночі заради такого шоу, варто того !!! Кароль рингу 💪🏻🇺🇦🥇 @lomachenkovasiliy @lomus_official

Публікація від Oleg Verniaiev (@ verniaiev13)

Еліна Світоліна розмістила фото в сторіз з фотографією Ломаченко

Еліна Світоліна розмістила фото в сторіз з фотографією Ломаченко

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Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл пройшов в Лондоні на О2 Арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 11-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Люк Кемпбелл Василь Ломаченко
Місце
Англія
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