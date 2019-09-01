Ломаченко - Кемпбелл: реакція соцмереж на чемпіонську перемогу українця

Український чемпіон WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко додав в свою скарбничку титул WBC, здобувши перемогу над Люком Кемпбеллом.
Бій тривав усі відведені регламентом 12 раундів, за які наш співвітчизник завдав більше нiж 520 ударів, але так і не зміг нокаутувати британця. Перемогу українцеві одноголосним рішенням присудили судді.
Вболівальники і знаменитості в соцмережах віддали належне майстерності українця і захопилися його перемогою.
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Фантастична перемога @VasylLomachenko над британцем Люком Кемпбелл!- Петро Порошенко (@poroshenko) August 31, 2019
Василь вкотре підкорів Лондон. Саме там в 2012 году ВІН ставши дворазовім олімпійськім чемпіоном.
Вітаю з титулом чемпіона світу за версіямі WBA, WBO и WBC у легкій вазі. Україна пішається тобою, Василю! pic.twitter.com/OypOfmwx6l
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Чи не сплю цієї ночі як и уся Україна :) блискучії перемога Василя Ломаченка на туманному Альбіоні! Ні секунди не сумнівався, но треба віддаті належно и Люку Кембелл, - гідно трімався проти нашого чемпіона;) ✌🏾🇺🇦👍🏾💪🏾👊🏾 ps Люку треба на боротьбу, Я розгледів в ньом хист до неї 😎😄
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Чи не спати пів ночі заради такого шоу, варто того !!! Кароль рингу 💪🏻🇺🇦🥇 @lomachenkovasiliy @lomus_official
Vasiliy Lomachenko is The Best !!! 🇺🇦🔥👊🏽- Levchenko Evgeniy (@elevchenko) August 31, 2019
# Ломаченко махину 🤘отлічний боксер! 🇺🇦- Alyona (@AGromova) April 14, 2019
https://t.co/jytqKva97D
Ломаченко великий чемпіон !!!- travel_fire (@_travel_fire) August 31, 2019
Вітаємо нас усіх и Василя з перемогою !!! # Ломаченко #Loma #Lomachenko pic.twitter.com/j85ex9Bhye
ну який же він швидкий, крутой🇺🇦 # Ломаченко- тім тім (@tima_ibragimov) August 31, 2019
Ломаченко @VasylLomachenko - звір.- Миколаїв Дмитро (@nikolayev_d) August 31, 2019
Звідки у людини стільки прудкості, активності боксувати всі 12 раундів ?!
Ніяких сумнівів, що перемога заслужена. Вона очевидна.
Вітаю українців з перемогою їх Спортсмена! # Ломаченко
Якщо вам кого розквасите 🥊 це до Ломаченко Васі 🇺🇦 #WBC #WBO #WBA pic.twitter.com/C5irpoogvq- Vitaly Kachyrovsky (@ vitvik878) August 31, 2019
Еліна Світоліна розмістила фото в сторіз з фотографією Ломаченко
Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл пройшов в Лондоні на О2 Арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 11-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.
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