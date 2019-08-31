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Ломаченко - Кемпбелл: онлайн відеотрансляція

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У ніч на неділю, 1 вересня, чемпіон світу WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) битиметься з британцем Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО).

Бій за три чемпіонські титули (WBA, WBO і WBC) відбудеться в столиця Англії на О2 арені.

Битву знаменитого українського боксера покаже телеканал "Інтер" і "Матч ТВ". Стежити за ходом зустрічі можна за допомогою відеоонлайна, доступного в цій новині.

Початок трансляції – 22.00. Поєдинок українця почнеться не раніше півночі.

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Ломаченко – Кемпбелл: прогноз на чемпіонський бій

В андеркарті бою Ломаченко - Кемпбелл на ринг вийдуть росіянин Олександр Повєткін і двоюрідний брат ексчемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі - британець Хьюи Ф'юрі. Букмекери вже зробили прогноз на цю битву.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
Місце
Англія Лондон
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