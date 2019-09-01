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Ломаченко - Кемпбелл: кращі моменти бою на відео

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Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) переміг британця Люка Кемпбелла (20-3, 18 КО) і став володарем трьох чемпіонських поясів (WBA, WBO і WBC)

Поєдинок пройшов у столиці Англії на О2 арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися підбірку кращих моментів цієї битви.

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Нагадаємо, що в андеркарті цього бою росіянин Олександр Повєткін переміг британського супертяжа Хьюи Ф'юрі.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
Місце
Англія Лондон
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