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29 жовтня • оновлено в 15:56
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Лише один бій: WBC прийняв гучне рішення щодо Усика у супертяжах

1.7т Читати матеріал російською

Всесвітня боксерська рада (WBC) включила українця Олександра Усика в оновлений рейтинг суперважкого дивізіону.

Як пише World Boxing News, про такі серйозні зміни було прийнято рішення на конгресі організації в мексиканському Канкуні. Усик, який провів лише один бій в новій для себе вазі, коли переміг технічним нокаутом Чазза Візерспуна, вперше опинився в рейтингу хевівейта WBC. Він розташувався на п'ятому місці.

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Олександр Усик

Олександр Усик

Це означає, що Усик на крок наблизився до поєдинку проти нинішнього володаря чемпіонського пояса Деонтея Уайлдера. Щоправда, в американця 29 листопада відбудеться реванш з кубинцем Луїсом Ортісом. А у лютому майбутнього року Бронзовий бомбардувальник проведе другий бій з Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик зробив зухвалу заяву про можливий поєдинок проти Деонтея Уайлдера.

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Тема
WBC
Особи
Олександр Усик Деонтей Уайлдер
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