Легендарний Головкін здобув перемогу яскравим нокаутом

Легендарний казахстанський боксер Геннадій Головкін (39-1-1, 35 KO) здобув перемогу в першому бою після сенсаційної поразки від Сауля Альвареса в вересні минулого року.

Колишній чемпіон світу в 12-раундовому рейтинговому бою в ніч з 8 на 9 червня в Нью-Йорку нокаутував непереможного Стіва Роллса (18-1, 10 КО).

Геннадій Головкін

Поєдинок пройшов при домінуванні 37-річного уродженця Караганди. У кінцівці четвертого раунду Геннадій зловив канадця лівим боковим. Роллс виявився вражений і Головкін вдало провів комбінацію, завершивши її потужним ударом зліва в щелепу.

Головкін - Роллс

Головкін - Роллс

Головкін - Роллс

Головкін - Роллс

Новини Знаменитий український боксер переміг суворим нокаутом в США

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2018 року відомий боксер програв жорстким нокаутом Геннадію Головкіну і завершив кар'єру.

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