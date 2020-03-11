Легендарний боксер передбачив Усику велике майбутнє в суперважкій вазі

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд заявив, що Олександр Усик може впоратися з будь-яким суперником після того, як він добре показав себе у спарингу з Володимиром Кличком.

"Усик – дійсно хороший боєць. У нього відмінна школа, і він шульга. Чув, що Усик виглядав дуже добре в спарингу з Кличком. Якщо це дійсно так, то він знає, що може впоратися з будь-яким супертяжем", – цитує слова Холіфілда інформагентство Klitschko-brothers.

Евандер Холіфілд XSport

Тим не менш, він зазначив, що нинішні суперважковаговики значно більше Усика, і розповів, яким чином він може їх перемогти.

"Він рухається вгору, але важковаговики сьогодні дуже великі. Усик битиметься з хлопцями, які набагато більше за нього. Свого часу мені довелося робити те ж саме, але тоді супертяжі не могли рухатися як я. У мене були хороші ноги, і я міг відмінно рухатися. Тому і перемагав. Усик повинен робити так само", – додав американець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, со-промоутер Олександра Усика Едді Хірн назвав умову, за якої наш боксер зможе побитися з Ентоні Джошуа за чемпіонський титул в цьому році.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!