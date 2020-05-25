Легендарний боксер, а нині відомий промоутер Оскар де ла Хойя включив Василя Ломаченка в трійку найкращих боксерів світу разом зі своїм підопічним Саулом Альваресом і Теренсом Кроуфордом.

"Я поставлю Канело на перше місце через те, з ким він б'ється. Я вважаю, що він є єдиним боксером, який хоче битися тільки з найсильнішими суперниками. Він ніколи не питає, скільки заробить за бій. Його цікавлять лише найкращі боксери. Кроуфорд і Ломаченко ділять другу-третю позицію. Теренс може стати суперзіркою завдяки своїм даним, а Василь – неймовірний боєць, який може досягти успіху в ще одній ваговій категорії", – цитує слова легенди видання IBTimes.

Василь Ломаченко

Нагадаємо, що промоутер ставав чемпіоном світу в шести вагових категоріях, поступившись за цим показником лише Менні Пакьяо. У 1997-1999 роках він вважався найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два українця потрапили в сотню найкращих боксерів усіх часів.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!