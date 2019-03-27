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"Ледве відірвав ж*пу": чемпіон світу, який кинув виклик Кличку, висміяв кривдника українця

1.4тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Деонтей Уайлдер, який нещодавно заявив про бажання вийти в ринг проти Володимира Кличка, висміяв британця Тайсона Ф'юрі за відмову від матчу-реваншу.

Боксери повинні були знову зустрітися після поєдинку 1 грудня 2018 року, який завершився нічиєю, проте "Циганський король" вирішив побитися з Томом Шварцом.

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Уайлдер – Ф'юрі

Уайлдер – Ф'юрі

"Чуваки, я впевнений, що реванш неодмінно відбудеться. Але, на жаль, цього разу організація бою потребуватиме трохи більше часу. Знаю, Ф'юрі не хотів негайного реваншу. Чи засуджую я його? Ні. Він ледве відірвав свою ж*пу від канвасу, заробив струс мозку, було б дивно, якби він мріяв все це негайно повторити. Тому він і б'ється з Томом Шварценеггером... Або як там, блін, звуть того хлопця..." – їдко висловився Уайлдер, пише vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчий бій Деонтея Уайлдера з Домініком Бризілом, який запланований на 18 травня, може стати причиною переносу дебютного бою Олександра Усика в суперважах.

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Особи
Деонтей УайлдерТайсон Ф'юріВолодимир Кличко
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