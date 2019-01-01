Ледве рухає руками: стало відомо про стан боксера, якого нокаутував Гвоздик

Подруга боксера Адоніса Стівенсона, який потрапив у кому після нокауту від українця Олександра Гвоздика, розповіла, як проходить відновлення канадця.
"Він спілкується зі мною. Якщо у нього свербить ніс, я допомагаю йому з цим. Питаю, чи хоче він цього, у відповідь він злегка киває головою ствердно чи негативно. Він може рухати руками. Але він може витратити енергію на цілий день, якщо захоче торкнутися свого обличчя. Але він дізнається мене, що дивно для мене. Я дуже боялася, що він не впізнає мене, коли вийде з коми ", - цитує Симону Год boxingscene.com.
Сімоне Год і Адоніс Стівенсон
Сімоне Год і Адоніс Стівенсон
Як повідомляв OBOZREVATEL :
1 грудня український боксер Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) нокаутував Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО) і завоював титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC.
Відразу після бою канадський боксер був доставлений в лікарню. 40-річний Стівенсон був поміщений в штучну кому через крововиливи в мозок.
Через деякий час Олександр Гвоздик записав відеозвернення, в якому підтримав Адоніса.
23 грудня Сімоне Год офіційно заявила про те, що боксер пішов на поправку.