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Ледве рухає руками: стало відомо про стан боксера, якого нокаутував Гвоздик

5.7тЧитати матеріал російською

Подруга боксера Адоніса Стівенсона, який потрапив у кому після нокауту від українця Олександра Гвоздика, розповіла, як проходить відновлення канадця.

"Він спілкується зі мною. Якщо у нього свербить ніс, я допомагаю йому з цим. Питаю, чи хоче він цього, у відповідь він злегка киває головою ствердно чи негативно. Він може рухати руками. Але він може витратити енергію на цілий день, якщо захоче торкнутися свого обличчя. Але він дізнається мене, що дивно для мене. Я дуже боялася, що він не впізнає мене, коли вийде з коми ", - цитує Симону Год boxingscene.com.

Сімоне Год і Адоніс Стівенсон

Сімоне Год і Адоніс Стівенсон

Instagram

Сімоне Год і Адоніс Стівенсон

Сімоне Год і Адоніс Стівенсон

Instagram

Новини
''Сідає'': з'явилася нова інформація про стан нокаутованого Гвоздиком боксера

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Особа
Адоніс Стівенсон
Місце
КанадаКвебек
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