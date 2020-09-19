Лебедєв шокований новим боєм Повєткіна, заговоривши про летальний результат

Російський боксер Денис Лебедєв шокований рішенням команди Ділліана Уайта призначити реванш з Олександром Повєткіним (36-2-1, 25 КО) на такий термін.

Другий поєдинок між боксерами офіційно відбудеться 21 листопада 2020 року.

"Уайта потрібно змушувати тягнутися для удару, коли він потягнеться, то його легко ловити на зустрічному русі, двiєчку йому пробити. А це для нього дуже небезпечно. Будь-який лікар вам скаже, що якщо за два місяці трапиться два таких глибоких нокауту, то може бути навіть летальний результат. Тому я в шоці з його команди, яка вирішила влаштовувати реванш так рано. Мабуть, гроші багато вирішують", – цитує Лебедєва News.ru.

Нагадаємо, що росіянин здобув ефектну перемогу над британцем, нокаутувавши його в п'ятому раунді бою, і завоював титул тимчасового чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, а також престижний пояс WBC Diamond. Здолавши Ділліана, Повєткін став обов'язковим претендентом на титульний поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уайт назвав дурною помилкою свою поразку в бою проти росіянина.