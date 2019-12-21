Лебедєв – Мчуну: онлайн відеотрансляція чемпіонського бою

Знаменитий російський боксер Денис Лебедєв в суботу, 21 грудня, проведе свій бій проти південноафриканця Табісо Мчуну.

Поєдинок за титул WBC Silver у важкій вазі пройде в Красноярську на Арені Федерації боксу Красноярського краю.

Лебедєв і Мчуну вийдуть на ринг не раніше 18:00 (19:00 мск).

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися онлайн відеотрансляцію поєдинку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Лебедєв, відомий фанатичною підтримкою президента Росії Путіна, в липні цього пішов зі спорту.

Свого часу він був чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) у ваговій категорії до 90,71 кілограма. Однак в лютому 2018 року він був позбавлений чемпіонського пояса через пасивність і переведений в статус "чемпіона у відпустці".

Останній раз Лебедєв бився в листопаді 2018 року, здобувши перемогу над американцем Майком Вілсоном, після чого вимагав боксерського поєдинку з українцем Олександром Усиком, але бій не міг відбутися, оскільки Усик вирішив змінити вагову категорію.

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