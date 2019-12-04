Британський боксер-важковаговик Ентоні Джошуа поділився очікуваннями від бою-реваншу з чинним володарем поясів WBA Super, IBF і WBO мексиканцем Енді Руїсом, який відбудеться 7 грудня.

Ентоні Джошуа

Як заявив ексчемпіон, який програв Руїсу в першому поєдинку, друге протистояння між спортсменами також не триватиме 12 раундів, і вболівальникам варто чекати на яскравий нокаут.

"Упевнений, в реванші теж буде достроковий підсумок. А вболівальникам подобається кровища, подобаються нокаути! Все в руках божих. А в собі я впевнений. Відчуваю серцем, що візьму реванш. Хочу передати привіт всім моїм спаринг-партнерам. Дякую, чуваки! В суботу ми яскраво запалимо. Це дуже важливий бій. І ні, він не пройде всю 12-раундову дистанцію", – заявив Джошуа, чиї слова передає vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський боксер натякнув про проведення третього бою з Руїсом.

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