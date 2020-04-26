Українські користувачі всесвітньої павутини підтримали ветерана АТО і ведучого програми "Veterano Блог" Леоніда Остальцева за критику українського боксера Олександра Усика через його невиразну громадянську позицію.

У своїй передачі Остальцев зазначив, що Усик "зобов'язаний мати чітку і обґрунтовану позицію з питань Росії, а не все інтервью "мир, дружба, жвачка", а зверху ще це присипати православ'ям і "дружбою у Христі".

У коментарях під відео користувачі масово "поховали" нашого боксера.

"Соромно за погляди Усика", "Упоротий совок разом зі своїм кумом Василем. Раніше косив під козака, патріота України, а зараз показав свою справжню суть малороса і зрадника. Відтепер він і його перемоги мене не цікавлять", "Усик, на тебе діти дивляться, ти рупор війни, чм* ти Усик, поміняй прапор, тоді я тебе зрозумію, а так ти чм*","Усика більше немає, це - кремлівська підстилка".

(С) 24 канал

(С) 24 канал

(С) 24 канал

(С) 24 канал

(С) 24 канал

(С) 24 канал

(С) 24 канал

(С) 24 канал

(С) 24 канал

(С) 24 канал

(С) 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик різко висловився про декомунізацію в Україні та дав пораду її прихильникам.

Крім того, Усик відповів на питання, чий Крим, наїхавши на Україну.

На Великдень Усик і Ломаченко привітали Україну відео з російськими акторами і священиками.

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