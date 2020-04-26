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26 квітня • оновлено в 16:25
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"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

9.8т
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Українські користувачі всесвітньої павутини підтримали ветерана АТО і ведучого програми "Veterano Блог" Леоніда Остальцева за критику українського боксера Олександра Усика через його невиразну громадянську позицію.

У своїй передачі Остальцев зазначив, що Усик "зобов'язаний мати чітку і обґрунтовану позицію з питань Росії, а не все інтервью "мир, дружба, жвачка", а зверху ще це присипати православ'ям і "дружбою у Христі".

У коментарях під відео користувачі масово "поховали" нашого боксера.

"Соромно за погляди Усика", "Упоротий совок разом зі своїм кумом Василем. Раніше косив під козака, патріота України, а зараз показав свою справжню суть малороса і зрадника. Відтепер він і його перемоги мене не цікавлять", "Усик, на тебе діти дивляться, ти рупор війни, чм* ти Усик, поміняй прапор, тоді я тебе зрозумію, а так ти чм*","Усика більше немає, це - кремлівська підстилка".

"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

(С) 24 канал

"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

(С) 24 канал

"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

(С) 24 канал

"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

(С) 24 канал

"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

(С) 24 канал

"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

(С) 24 канал

"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

(С) 24 канал

"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

(С) 24 канал

"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

(С) 24 канал

"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

(С) 24 канал

"Кремлівська підстилка": українці "поховали" Усика за любов до Росії

(С) 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик різко висловився про декомунізацію в Україні та дав пораду її прихильникам.

Крім того, Усик відповів на питання, чий Крим, наїхавши на Україну.

На Великдень Усик і Ломаченко привітали Україну відео з російськими акторами і священиками.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
я же говорил и еще раз повторюсь-сашке просто в голову много прилетало+семья в крыму, хош не хош будешь мычать про "мир, дружба, жвачка", а то фесебешные скоты придут в 5 утра как к татарам ...
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1
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Странная однако на Обозе модерация ....Патриотов банят ,а все отребье резвится на полную !? Пора посмотреть на "баньщиков".....
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2
2
hunt andres
hunt andres
Ильенко Александр, Патриот патриоту рознь.
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2
0
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Эти люди сделали куда больше для имиджа Украины , чем большинство этих так называемых *украинцев*
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1
Хилл Джон
Хилл Джон
Руденко Сергей, - прокурор руденко так же делал "имидж" вместе с вышинским https://www.you-books.com/storebooks/Y/Yu-I-Muhin/Ubijstvo-Stalina-I-Beriya/i24.png
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