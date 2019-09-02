"Красень": Повєткін підтримав Усика в російському питанні

Російський боксер-суперважковаговик Олександр Повєткін прокоментував слова українця Олександра Усика про те, що він не хоче битися на рингу з росіянами через політику.

Олександр Повєткін

"Красень. Молодець. Все одно в політику переведуть, тому, напевно, правильно зробив. Олександр - хороший, сильний боксер. У нас вийшов би цікавий бій", - сказав Повєткін, чиї слова цитує ТАСС.

Він додав, що домовленостей про зустріч з Усиком на ринзі не існує.

"Я якось не замислювався щодо поєдинку з ним. Принаймні, у нас ніколи не було розмови, щоб провести його", - зазначив росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможний український боксер Олександр Усик зізнався, що ні за яких умов не проводитиме поєдинок з боксерами з Росії.

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