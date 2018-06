Кращий боксер світу ефектним нокаутом здобув черговий чемпіонський пояс

Американець Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО), перемігши Джеффа Хорна (18-1-1, 12 КО), завоював титул чемпіона світу за версією WBO в напівсередній вазі. Поєдинок, який відбувся на вечорі боксу в Лас-Вегасі (США) завершився в 9-му раунді технічним нокаутом австралійця.

Австралійський боксер з перших хвилин захопив ініціативу і намагався втримати перевагу. Кроуфорд набирав очки після точних одиночних влучень, багато працюючи по корпусу.

У 8-му раунді Хорн помітно втомився і перестав атакувати, а в дев'ятому пропустив потужний хук, опинившись в нокдауні. Рефері ще кілька секунд дав суперникам побоксировать, але це більше нагадувало побиття Хорна. У 9-му раунді бій був зупинений за явною перевагою Кроуфорда.

30-річний Кроуфорд, що займає перше місце за багатьма версіями в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від категорії, раніше володів чемпіонськими поясами в легкому і першому напівсередньому дивізіонах.

Terence Crawford ( @ budcrawford402 ) finishes off a tough Jeff Horn in dominant fashion to win the WBO welterweight title with a ninth round TKO #HornCrawford pic.twitter.com/2CriGrVtgB