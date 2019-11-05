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5 листопада • оновлено в 13:05
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Ковальова відсторонили від боксу після поразки від Альвареса: названо причину

1.2т Читати матеріал російською

Російський напівважковаговик Сергій Ковальов отримав медичну заборону на проведення найближчим часом боксерських поєдинків.

Атлетична комісія штату Невада відсторонила Крашера від боїв терміном на два місяці після його брутального нокауту в поєдинку проти Сауля Альвареса. Сергій не зможе вийти на ринг до 2 січня наступного року. При цьому йому також заборонено спарингувати до 18 грудня, повідомляє Las Vegas Review-Journal.

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Таке рішення обумовлене тією кількістю ударів, які Ковальов пропустив від Канело, і фактом глибокого нокауту росіянина. Зокрема, відразу після поєдинку Сергія було госпіталізовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили плани Сергія Ковальова після поразки від Канело Альвареса. Сам мексиканський суперчемпіон зробив неоднозначну заяву про майбутню кар'єру та вагову категорію.

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Тема
Ковальов – Альварес
Особи
боксер Сергій Ковальов Сауль Альварес
Місце
США Лас-Вегас
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