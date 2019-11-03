"Мені не вистачило": Ковальов пояснив поразку від Альвареса

Російський боксер Сергій Ковальов зізнався, що йому не вистачило сил в бою проти Сауля Альвареса.

"Це був хороший досвід для мене. Канело – великий чемпіон. У мене було мало часу на відновлення після останнього бою, але все нормально. Моя повага Альваресу. Він творить історію, і спасибі йому за підтримку. Тренер говорив мені частіше використовувати джеб, але мені не вистачило витривалості. Але все в порядку, я повернуся, щоб об'єднати титули. я хотів організувати об'єднувальний бій, але в напівважкій вазі ніхто не хоче битися зі мною", – сказав Ковальов відразу після бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 3 листопада 29-річний мексиканець здобув ефектну перемогу над 36-річним представником Росії. Поєдинок завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

Пізніше з'явилося відео кращих моментів бою Ковальов - Альварес.

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