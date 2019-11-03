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3 листопада • оновлено в 13:37
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Ковальов госпіталізований після нокауту від Альвареса

1.3т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО) був доставлений в лікарню після поразки від Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасі.

Ковальов госпіталізований після нокауту від Альвареса

Як повідомив у себе в Twitter авторитетний американський журналіст Майк Коппінджер з посиланням на промоутера Кеті Дува, це було зроблено заради додаткової обережності.

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Вечір бою Усика: американський боксер помер після жорсткого нокауту

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року в США після бою помер відомий російський боксер Максим Дадашев.

Нагадаємо, що поєдинок Ковальов - Альварес завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

Пізніше з'явилося відео кращих моментів бою Ковальов - Альварес, а також була опублікована вражаюча статистика ударів зустрічі.

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