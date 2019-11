Ковальов госпіталізований після нокауту від Альвареса

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО) був доставлений в лікарню після поразки від Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасі.

Як повідомив у себе в Twitter авторитетний американський журналіст Майк Коппінджер з посиланням на промоутера Кеті Дува, це було зроблено заради додаткової обережності.

