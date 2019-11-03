Ковальов госпіталізований після нокауту від Альвареса

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО) був доставлений в лікарню після поразки від Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) в Лас-Вегасі.

Як повідомив у себе в Twitter авторитетний американський журналіст Майк Коппінджер з посиланням на промоутера Кеті Дува, це було зроблено заради додаткової обережності.

Sergey Kovalev headed to hospital, per Kathy Duva, out of "an abundance of caution." #Canelokovalev - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) November 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року в США після бою помер відомий російський боксер Максим Дадашев.

Нагадаємо, що поєдинок Ковальов - Альварес завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

Пізніше з'явилося відео кращих моментів бою Ковальов - Альварес, а також була опублікована вражаюча статистика ударів зустрічі.

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