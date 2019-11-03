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3 листопада • оновлено в 18:16
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"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом

"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом
Фанати не змогли пройти повз такий поєдинок
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Російські вболівальники не змогли стримати емоцій після розгромної поразки свого співвітчизника Сергія Ковальова в бою проти Сауля Альвареса.

Багато хто відзначає, що 36-річний уродженець Копейска просто вийшов заробити чек і насправді і не збирався сильно викладатися заради перемоги. Інші називають поєдинок постановочним.

"Молодець Ковальов, як манекен відповідально відпрацював свої 3 млн. Але кому вони чешуть? Акторська постанова для лохів, причому не найкращої якості. Все заздалегідь узгоджено. Не бокс, а сумне посміховисько подивився", - обурюються користувачі.

"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом
"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом
"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом
"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом
"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом
"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом
"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом
"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом
"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом
"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом
"Постанова для лохів": в Росії висміяли Ковальова за бій з Альваресом
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Стало відомо, хто перемагав за очками в бою Ковальов - Альварес

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 3 листопада 29-річний мексиканець здобув ефектну перемогу над 36-річним представником Росії. Поєдинок завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

Пізніше з'явилося відео кращих моментів бою Ковальов - Альварес, а також була опублікована вражаюча статистика ударів зустрічі.

Перед битвою переповнений зал в Лас-Вегасі освистав російського бійця.

Крім того, відразу після нокауту Ковальова госпіталізували в місцеву клініку.

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Читайте всі новини по темі "Ковальов – Альварес" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ковальов – Альварес
Особи
боксер Сергій Ковальов Сауль Альварес
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