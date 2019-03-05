Контракт на мільярд: з'явилися нові деталі повернення Кличка у бокс

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко отримав фантастичну пропозицію щодо свого повернення у ринг.

Наш боксер може заробити 40 мільйонів доларів (трохи більше 1 млрд гривень) від стрімінгової платформи DAZN, повідомляє SportArena. За даними джерела, можливий контракт розрахований на три поєдинки.

Перший бій планується організувати в Німеччині проти суперника, який входить до топ-10 світового рейтингу. Другий та третій — у Лондоні на стадіоні "Уемблі" з британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Ентоні Джошуа — Володимир Кличко

Один з пунктів угоди свідчить, що обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога у попередній зустрічі. Крім гарантованих 40 млн Кличко отримає відрахування від продажу реклами та телевізійних прав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній тренер Володимира Кличка Джеймс Алі Башир висловив упевненість у тому, що легендарний українець відновить свою кар'єру.

Нагадаємо, свій останній бій Кличко-молодший провів у квітні 2017 року, програвши технічним нокаутом Ентоні Джошуа.

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