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Контракт на мільярд: з'явилися нові деталі повернення Кличка у бокс

23.2тЧитати матеріал російською

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко отримав фантастичну пропозицію щодо свого повернення у ринг.

Наш боксер може заробити 40 мільйонів доларів (трохи більше 1 млрд гривень) від стрімінгової платформи DAZN, повідомляє SportArena. За даними джерела, можливий контракт розрахований на три поєдинки.

Перший бій планується організувати в Німеччині проти суперника, який входить до топ-10 світового рейтингу. Другий та третій — у Лондоні на стадіоні "Уемблі" з британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

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Ентоні Джошуа — Володимир Кличко

Ентоні Джошуа — Володимир Кличко

Один з пунктів угоди свідчить, що обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога у попередній зустрічі. Крім гарантованих 40 млн Кличко отримає відрахування від продажу реклами та телевізійних прав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній тренер Володимира Кличка Джеймс Алі Башир висловив упевненість у тому, що легендарний українець відновить свою кар'єру.

Нагадаємо, свій останній бій Кличко-молодший провів у квітні 2017 року, програвши технічним нокаутом Ентоні Джошуа.

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Володимир Кличко
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Да уж. Блин,пусть кто то ему уже наваляет, ну сколько можно.
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