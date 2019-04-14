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Конор МакГрегор зробив серйозну пропозицію Ломаченку

2.8тЧитати матеріал російською

Ірландський екс-чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор запропонував українцеві Василю Ломаченку перейти в змішані єдиноборства (ММА).

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

"Люблю наносити удари в цю область. Ми в ММА називаємо цей удар "Навушники". Легальний удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас є олімпійський чемпіон з боротьби в твоїй вазі [чемпіон UFC у найлегшій вазі Генрі Сехудо], з яким ти можеш дебютувати. Це буде аналогічна ситуація з моїм дебютом в боксі, коли я побився з олімпійським чемпіоном і чемпіоном світу [Флойдом Мейвезером]", – написав Макгрегор у себе в Twitter.

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Ломаченко вiдсмалив на прес-конференції після перемоги над Кроллой

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ніч на 13 квітня успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО). Через деякий час з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Однак справжній діагноз виявився не таким страшним.

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис зустрічі.

Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвеличнiшим в історії.

Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кроллой, розповів про "найбільшу помилку".

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Особи
Василь ЛомаченкоКонор МакГрегор
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