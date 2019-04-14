Конор МакГрегор зробив серйозну пропозицію Ломаченку

Ірландський екс-чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор запропонував українцеві Василю Ломаченку перейти в змішані єдиноборства (ММА).

Конор МакГрегор

"Люблю наносити удари в цю область. Ми в ММА називаємо цей удар "Навушники". Легальний удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас є олімпійський чемпіон з боротьби в твоїй вазі [чемпіон UFC у найлегшій вазі Генрі Сехудо], з яким ти можеш дебютувати. Це буде аналогічна ситуація з моїм дебютом в боксі, коли я побився з олімпійським чемпіоном і чемпіоном світу [Флойдом Мейвезером]", – написав Макгрегор у себе в Twitter.

I love this area.

Known as the "head phone" in MMA ruling.

The just legal striking line of the skull.

Now MMA, Loma.

We've an Olympic wrestler as champion in your weight.

For your debut.

It would then be identical to my debut in boxing.

Vs Olympic and World champion.

Otherwise https://t.co/wPJ3g6Oxk6 - Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 13 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ніч на 13 квітня успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО). Через деякий час з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Однак справжній діагноз виявився не таким страшним.

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис зустрічі.

Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвеличнiшим в історії.

Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кроллой, розповів про "найбільшу помилку".

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