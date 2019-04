Конор МакГрегор зробив серйозну пропозицію Ломаченку

Ірландський екс-чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор запропонував українцеві Василю Ломаченку перейти в змішані єдиноборства (ММА).

"Люблю наносити удари в цю область. Ми в ММА називаємо цей удар "Навушники". Легальний удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас є олімпійський чемпіон з боротьби в твоїй вазі [чемпіон UFC у найлегшій вазі Генрі Сехудо], з яким ти можеш дебютувати. Це буде аналогічна ситуація з моїм дебютом в боксі, коли я побився з олімпійським чемпіоном і чемпіоном світу [Флойдом Мейвезером]", – написав Макгрегор у себе в Twitter.

I love this area.

Known as the "head phone" in MMA ruling.

The just legal striking line of the skull.

Now MMA, Loma.

We've an Olympic wrestler as champion in your weight.

For your debut.

It would then be identical to my debut in boxing.

Vs Olympic and World champion.

Otherwise https://t.co/wPJ3g6Oxk6