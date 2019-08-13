Кличко закрив рота критикам: спортивні підсумки 12 серпня

Легендарний Володимир Кличко звернувся до своїх критиків, а легкоатлетка Юлія Левченко взяла "золото" на командному чемпіонату Європи.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 12 серпня.

Крім того, кубинський боксер Робейсі Рамірес, якого прозвали спадкоємцем Василя Ломаченка, провалив дебют на професійному ринзі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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