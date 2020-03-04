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4 березня • оновлено в 17:03
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Кличко вперше прокоментував гучний скандал в українському боксі

8.8т
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Легенда українського боксу Володимир Кличко дав свою оцінку скандалу з переходом в професіонали українського важковаговика Віктора Вихриста, за що той був покараний Федерацією боксу України.

Кличко, якого цитує MixSport, підтримав Вихриста в конфлікті з ФБУ, додавши, що він розчарований методами керівництва федерації.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

mixsport.pro

"Карати тренера і менеджера Вихриста – це абсолютна дурість. Чим же тоді Ломаченко зі своїм легендарним батьком, Олександр Усик або ми з братом відрізняємося від Вихриста? Всіх нас з Віктором об'єднує одне – ми хотіли розвиватися як боксери. Чесно кажучи, прочитавши інтерв'ю з В'ячеславом Глазковим, був розчарований методами роботи керівництва ФБУ. У мене немає сумнівів, що все, сказане Глазковим, є правдою", – сказав Володимир Кличко.

Нагадаємо, після переходу Віктора Вихриста в професіонали виконком ФБУ виступив з ініціативою дискваліфікувати на три роки особистого тренера боксера Олександра Ляхова і на цей же термін заборонити менеджеру Вихриста Андрію Котельнику брати участь в будь-яких офіційних заходах ФБУ.

Віктор Вихрист

Віктор Вихрист

EC Boxpromotion

Колишній претендент на звання чемпіона світу В'ячеслав Глазков в одному з інтерв'ю розповів, що глава ФБУ Володимир Продивус практикує так звані "відкати" за перехід боксерів-любителів в професіонали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 лютого Віктор Вихрист провів перший бій на професійному рингу, здобувши в Німеччині яскраву перемогу всього за 43 секунди.

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Автор
Юрій Трохимчук
Особи
Володимир Кличко Віктор Вихрист Володимир Продивус В'ячеслав Глазков
Місце
Україна
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