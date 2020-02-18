Кличко сказав, хто повинен стати єдиним чемпіоном у супертяжах

Легендарний український боксер Володимир Кличко заявив, що хоче бачити британця Ентоні Джошуа в статусі абсолютного чемпіона в хевівейті.

Володимир Кличко

"Я хочу, щоб єдиним чемпіоном в суперважкій вазі став Джошуа. Він – чудовий атлет, олімпійський чемпіон, чудовий боксер і обличчя нашого виду спорту. Я вважаю, що у нього є все необхідне. Безумовно, ніхто не ідеальний. У кожного є плюси і мінуси, але я думаю, що у Джошуа є потенціал стати єдиним чемпіоном. Я справді цього бажаю", – сказав Кличко в інтерв'ю Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Джошуа повернув титул чемпіона світу за версіями WBA, IBF, IBO і WBO, впевнено перемігши за очками мексиканця Енді Руїса.

У наступному бою британець захищатиме пояс IBF проти Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО), а титул WBO стане вакантним і перейде в руки Олександра Усика.

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