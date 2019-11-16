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16 листопада • оновлено в 13:29
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У мережі згадали страшний нокаут в кар'єрі Кличка

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5 років тому легендарний український боксер Володимир Кличко здобув одну з найяскравіших перемог в своїй історії, нокаутувавши Кубрата Пулєва.

Кличко - Пулєв

Кличко - Пулєв

Кличко - Пулєв

Кличко - Пулєв

Кличко - Пулєв

Кличко - Пулєв

Кличко - Пулєв

Кличко - Пулєв

Незважаючи на агресивний початок з боку болгарина, Кличко достроково завершив поєдинок. Бій закінчився в 5-му раунді, коли Кличко смачно потрапив в голову Пулєву найпотужнішим лівим боковим, відправивши Кубрата на канвас рингу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати красиву перемогу нашого співвітчизника. Володимир присвятив її людям, які борються за незалежність України.

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Кличко і Джошуа – штучні: російський журналіст розкрив "правду"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 38-річний Пулєв є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій по лінії IBF, і саме цей пояс повинен буде першим захищати найсильніший в бою Джошуа – Руїс, а не українець Усик.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Кубрат Пулєв Володимир Кличко
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Червоний Данило
Червоний Данило
Клич божественный! а сколько раз он вату разрывал, просто в халам!
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