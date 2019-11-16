5 років тому легендарний український боксер Володимир Кличко здобув одну з найяскравіших перемог в своїй історії, нокаутувавши Кубрата Пулєва.

Кличко - Пулєв

Кличко - Пулєв

Кличко - Пулєв

Кличко - Пулєв

Незважаючи на агресивний початок з боку болгарина, Кличко достроково завершив поєдинок. Бій закінчився в 5-му раунді, коли Кличко смачно потрапив в голову Пулєву найпотужнішим лівим боковим, відправивши Кубрата на канвас рингу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати красиву перемогу нашого співвітчизника. Володимир присвятив її людям, які борються за незалежність України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 38-річний Пулєв є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій по лінії IBF, і саме цей пояс повинен буде першим захищати найсильніший в бою Джошуа – Руїс, а не українець Усик.

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