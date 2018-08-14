Битва умів: Льюїс підтвердив, що знову вийде в ринг проти Кличка

Екс-чемпіони світу в суперважкій вазі українець Віталій Кличко і британець Леннокс Льюїс все ж зустрінуться на рингу під час щорічного конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який пройде з 30 вересня по 5 жовтня в Києві. Щоправда, на цей раз боксери не вдягнуть рукавички, оскільки проведуть на рингу шаховий матч.

Таку сенсаційну новину розповів журналістам The Daily Mail сам Леннокс Льюїс.

"Ми зіграємо шаховий матч в боксерському рингу. Надто вже ми старі нині, щоб знову битися. Нам буде цікавіше змагатися в гостроті розуму, ніж на кулаках", - заявив прославлений британський чемпіон.

Нагадаємо, влітку 2003 року відбувся епічний бій між Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом. Поєдинок було зупинено після шостого раунду через сильне розсічення в українця. Льюїсу була присуджена перемога технічним нокаутом. При цьому Віталій вів за очками на картках усіх трьох суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Володимир Клічкко увійшов до шістки кращих боксерів в історії, випередивши Майка Тайсона і Леннокса Льюїса.