Кличко і Джошуа – штучні: російський журналіст розкрив "правду"

Відомий російський коментатор, експерт боксу Володимир Гендлін висловив думку про бійців суперважкої ваги – колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа і чинного володаря титулу Енді Руїса.

Володимир Гендлін "Радянський спорт"

"Руїс трошки сумбурний боєць. По-друге, він дуже небезпечний. Він небезпечний з двох причин: він хоробрий і у нього велика швидкість. У нього кілограмів 20 зайвої ваги. Але при цьому він тягає цю вагу з такою швидкістю. Ось цей боєць справжній, а Джошуа – штучний. Він качок, він збудований в залі, йому поставили техніку і так далі. Вони з Володею Кличко приблизно одного плану. Коли таких два різних бійця зустрічаються в ринзі, то природно треба чекати несподіванок", – зазначив Володимир Гендлін в інтерв'ю Youtube-каналі Владислава Усачова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Гендлін назвав причину, чому Кличко "зіпсував кар'єру" в суперважкому дивізіоні.

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