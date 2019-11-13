Головна Новини
13 листопада • оновлено в 16:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Кличко і Джошуа – штучні: російський журналіст розкрив "правду"

1.1т
Читати матеріал російською

Відомий російський коментатор, експерт боксу Володимир Гендлін висловив думку про бійців суперважкої ваги – колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа і чинного володаря титулу Енді Руїса.

Володимир Гендлін

Володимир Гендлін

"Радянський спорт"

"Руїс трошки сумбурний боєць. По-друге, він дуже небезпечний. Він небезпечний з двох причин: він хоробрий і у нього велика швидкість. У нього кілограмів 20 зайвої ваги. Але при цьому він тягає цю вагу з такою швидкістю. Ось цей боєць справжній, а Джошуа – штучний. Він качок, він збудований в залі, йому поставили техніку і так далі. Вони з Володею Кличко приблизно одного плану. Коли таких два різних бійця зустрічаються в ринзі, то природно треба чекати несподіванок", – зазначив Володимир Гендлін в інтерв'ю Youtube-каналі Владислава Усачова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Гендлін назвав причину, чому Кличко "зіпсував кар'єру" в суперважкому дивізіоні.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особи
Володимир Гендлін Володимир Кличко Ентоні Джошуа Енді Руїс-молодший
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги