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28 вересня • оновлено в 18:48
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Кікбоксер після моторошного нокауту опинився у "паралельній реальності" - опубліковано відео

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Іспанський кікбоксер Хосе Марія Кеведо втратив зв'язок із реальністю після того, як його нокаутував француз Хакім Кетаібо

Після нокауту Кеведо не одразу опритомнів, а прийшовши до тями, подумав, що саме він здобув перемогу і почав радіти.

Кікбоксер не орієнтувався в просторі, так що тренерам довелося направляти спортсмена. Коментатори, які працювали на поєдинку, заявили, що нокаут вивів Кеведо в "паралельну реальність".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, супертяжа врятували канати і він "гарматою" відправив суперника у важкий нокаут. Поєдинок у Калушині завершився в першому раунді за кілька секунд до гонгу.

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кікбоксинг
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