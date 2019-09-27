Кікбоксер після моторошного нокауту опинився у "паралельній реальності" - опубліковано відео

Іспанський кікбоксер Хосе Марія Кеведо втратив зв'язок із реальністю після того, як його нокаутував француз Хакім Кетаібо

Після нокауту Кеведо не одразу опритомнів, а прийшовши до тями, подумав, що саме він здобув перемогу і почав радіти.

Кікбоксер не орієнтувався в просторі, так що тренерам довелося направляти спортсмена. Коментатори, які працювали на поєдинку, заявили, що нокаут вивів Кеведо в "паралельну реальність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, супертяжа врятували канати і він "гарматою" відправив суперника у важкий нокаут. Поєдинок у Калушині завершився в першому раунді за кілька секунд до гонгу.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!