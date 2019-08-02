Кемпбелл виступив з проханням перед боєм з Ломаченком: спортивні підсумки 1 серпня

Британець Люк Кемпбелл виступив зі зверненням перед боєм з Василем Ломаченком, а у світовій легкій атлетиці спалахнув гучний скандал.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 1 серпня.

Крім того, луганська "Зоря" в скандальному матчі вийшла в третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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