Кемпбелл програв Ломаченку дуель поглядів і був осміяний в мережі

Український чемпіон світу WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) виграв дуель поглядів з британцем Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО).

Майбутні суперники вперше зустрілися на O2 арені в Лондоні, де 31 серпня проведуть свій бій.

Кемпбелл виглядав на дуелі поглядів бiльш габаритнішим, ніж Ломаченко, але першим відвів погляд від суперника. У коментарях фанати "поховали" британця.

"Це боксери різних рівнів", "Жарт, а не бій", "Безглуздий бій. Лома на мільйони миль попереду Кемпбелла", - пишуть користувачі в Twitter.

Відзначимо, що зустріч Ломаченко і Кемпбелла сталася на вечорі боксу перед боєм Ділліан Увайт - Оскар Рівас. Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь британця.

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