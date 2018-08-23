Карма в дії: бійця ММА суворо покарали за понти в рингу

Ірландський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Джеймсом Галлазер став справжнім посміховиськом у мережі після поразки в турнірі Bellator 204. Підопічний знаменитого Конора МакГрегора був переможений новачком промошена Ріккі Бандехасом.

Перед поєдинком ірландець всіляко провокував суперника і висловлював цілковиту неповагу до опонента. Але вже в другому раунді Галлазер пропустив хай-кік та удари руками, після чого судді довелося рятувати його від побиття.

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Нагадаємо, що недавно на турнірі стався дикий випадок. Суддя MMA хвилину не зупиняв бій і дивився, як помирає боєць.