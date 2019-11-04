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4 листопада • оновлено в 11:04
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Канело брутально нокаутував Ковальова і тут же відмовився від поясу: спортивні підсумки 3 листопада

1.8т Читати матеріал російською

Мексиканець Сауль Альварес нокаутував росіянина Сергія Ковальова і став чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях, а "Динамо" зазнало втрати перед матчем із "Шахтарем".

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 3 листопада.

Крім того, в Абсолютний бійцівський чемпіонаті відбувся один з найочікуваніших боїв року, в якому Нейт Діас програв Хорхе Масвідалю через рішення лікаря. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Ковальов – Альварес" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ковальов – Альварес
Особи
боксер Сергій Ковальов Сауль Альварес Еліна Світоліна
Місце
США Лас-Вегас
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