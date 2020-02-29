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29 лютого • оновлено в 21:03
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Кадиров купив суперника для сина-боксера і став посміховиськом

7.6т
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Боксерський поєдинок сина глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, Ахмада, викликав великий резонанс в мережі.

Суперником Кадирова-молодшого був боксер з Уганди Пол Ссебуф, який виявився дуже поганим актором. Африканець-ударник в цьому бою взагалі не атакував, а в другому раунді двічі впав після торкань Ахмада Кадирова: в першому випадку рефері відрахував нокдаун, в другому - зафіксував нокаут.

На відео видно, як Ссебуф старанно вибирав собі місце на рингу, щоб впасти не боляче.

"Цирк та й годі! Удари до мети не доходять, постанова!", "Від дотику рукавичок впав ніби з коліна в лоб дали,"шляпа" така", - пишуть користувачі в інтернеті.

"Дивитися на бій огидно": Кадиров став посміховиськом в мережі
"Дивитися на бій огидно": Кадиров став посміховиськом в мережі
"Дивитися на бій огидно": Кадиров став посміховиськом в мережі
"Дивитися на бій огидно": Кадиров став посміховиськом в мережі
"Дивитися на бій огидно": Кадиров став посміховиськом в мережі
Новини
Кадиров "жорстко" побив Ємельяненка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Емельяненка в п'ятому раунді своїм єдиним і першим ударом в поєдинку.

Ємельяненко зухвало відреагував на виклик Рамзана. При цьому сам глава Чечні зазначив, що обидва суперники зможуть добре заробити за поєдинок.

Свій останній бій Олександр Ємельяненко виграв у важкоатлета Михайла Кокляева, нокаутувавши його в першому раунді.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія
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Юг Руси
Юг Руси
Чечня - си.ла!!!
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Юг Руси
Юг Руси
Кстати, "упо требл ять", тоже под запретом! Ну а чо, - "Комментарии на сайте не модерированы"
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Юг Руси
Юг Руси
Словом "си.ла" нельзя пользоваться на обоссе )))) Проверьте! ))))
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Юг Руси
Юг Руси
Вот что я написАААл не так, не по-обоссовски?! ))) http://prntscr.com/r9kzkt
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Pooh Vini
Pooh Vini
Растет "великий" боксер,достойный своего папаши в частности и страны в целом )
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