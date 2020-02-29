Боксерський поєдинок сина глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, Ахмада, викликав великий резонанс в мережі.

Суперником Кадирова-молодшого був боксер з Уганди Пол Ссебуф, який виявився дуже поганим актором. Африканець-ударник в цьому бою взагалі не атакував, а в другому раунді двічі впав після торкань Ахмада Кадирова: в першому випадку рефері відрахував нокдаун, в другому - зафіксував нокаут.

На відео видно, як Ссебуф старанно вибирав собі місце на рингу, щоб впасти не боляче.

"Цирк та й годі! Удари до мети не доходять, постанова!", "Від дотику рукавичок впав ніби з коліна в лоб дали,"шляпа" така", - пишуть користувачі в інтернеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кадиров пообіцяв нокаутувати Олександра Емельяненка в п'ятому раунді своїм єдиним і першим ударом в поєдинку.

Ємельяненко зухвало відреагував на виклик Рамзана. При цьому сам глава Чечні зазначив, що обидва суперники зможуть добре заробити за поєдинок.

Свій останній бій Олександр Ємельяненко виграв у важкоатлета Михайла Кокляева, нокаутувавши його в першому раунді.

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