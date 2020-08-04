Йому запропонували занадто мало грошей, – промоутер про гонорар Лопеса за бій з Ломаченком

Едді Хірн заявив, що Лопесу запропонували мало грошей за бій з Ломаченком.

Промоутер з компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Теофімо Лопесу запропонували занадто маленький гонорар за бій проти Василя Ломаченка.

"Якщо йому дійсно запропонували 1,2 мільйона доларів, то це мало. Справді, це занадто мало грошей для чемпіона світу. Ми говоримо не про претендента. Навіть Люк Кемпбелл отримав більше грошей за бій з Ломаченком. Ми говоримо про дуже хорошого бійця, який ризикує всією своєю кар'єрою через цей поєдинок. Якщо він програє, то втратить свій титул", – цитує слова Хірна видання BoxingNews24.

Він вважає, що проблема з гонорарами в умовах коронавірусу полягає в їхній завищеності протягом останніх двої років.

"Боб Арум (колега Хірна – Ред.) заявив, що я є одним із винуватців проблем у цій ситуації. Але він також почав витрачати багато грошей, щоб боротися зі мною й Елом Хеймоном", – додав промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Лопеса і Ломаченка опинився під загрозою зриву через гонорар, який був запропонований американцеві.