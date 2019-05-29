"Його рабом": Валуєв зробив несподіване зізнання про Кличка

Колишній чемпіон світу Микола Валуєв згадав, чому зірвався його поєдинок з Віталієм Кличком.

"На той момент я вже міг висувати певні умови Кличку. Ми не домовилися щодо умов. Я коли послухав Віталія, там були деякі речі, які не припускали подальше просування в якомусь самостійному полі: перемагаючи Кличка, я був би на багато боїв вперед його рабом. Це мене не мотивували. Але навіть на це я готовий був піти, за умови, щоб, м'яко кажучи, його менеджмент не ліз до мене в тренувальний табір. І певну суму, за яку був би готовий це терпіти. Ні того, ні іншого я не отримав", – заявив росіянин в Youtube-каналі "Якийсь хлопець".

Раніше повідомлялося, що екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко заявляв, що його братові Володимиру не слід відновлювати кар'єру виключно з фінансових міркувань.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!