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"Його час закінчується": у чемпіона світу висловилися про Ломаченка

1.1тЧитати матеріал російською

Тренер чемпіона світу WBA Super у другій напівлегкій вазі Джервонти Девіса Келвін Форд відреагував на висловлювання українського боксера Василя Ломаченка. Раніше наш спортсмен заявив, що за допомогою бою з американцем може зробити собі ім'я.

"Одного разу цей бій відбудеться. Його час закінчується, і у кого ще є велике ім'я для бою з ним? Так що - ось, куди він мітить. Лома хоче битися з Майкі Гарсією, але все залежить від Майкі, тому що і йому потрібен хтось для бою. Подивимося, що буде далі", - наводить слова Форда VRinge.

Василь Ломаченко та Джервонта Девіс

Василь Ломаченко та Джервонта Девіс

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Проломлено череп: суперник Ломаченка розповів, як його ледь не вбили

Нагадаємо, що чемпіон світу WBO і WBA Василь Ломаченко висміяв крайній бій американця Джервонти Девіса. Боксер, раніше обіцяв убити українця, в першому раунді нокаутував претендента на його титул чемпіона WBA в другій напівлегкій вазі Уго Руїса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко поглумився над легендарним американцем Флойдом Мейвезером і бійцем його промоутерської компанії Джервонтой Девісом. Наш спортсмен зазначив, що його можливий опонент ставить на перше місце фінансові умови, а не спорт.

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Особи
Василь ЛомаченкоДжервонта Девiс
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