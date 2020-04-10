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10 квітня • оновлено в 22:57
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Іванко-дурник: у мережі показали, як Усик перестав бути українцем

16.8т
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Український колишній абсолютний чемпіон важкої ваги Олександр Усик викликав глузування в мережі своїм зовнішнім виглядом під час інтерв'ю з YouTube-каналом "Ехо Києва".

Спортсмен відзначився скандальними висловлюваннями про декомунізацію в Україні та участь Росії у війні на Донбасі. Заяви Усика викликали шквал критики з боку фанатів, які так само вирішили порівняти, як виглядав Усик під час Олімпіади-2012 і зараз.

У Telegram-каналі відомого політолога Тараса Берзовця з'явилося відповідні фото. "Був козак. Став Іванко-дурник", – їдко підписаний знімок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Усика закликали позбавити українського громадянства. Крім того, сам боксер розповів про те, що митрополит Онуфрій дозволив йому бити депутатів, які тоому не подобаються.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Чміль Валерій
Чміль Валерій
Кажджій гражданин Украині, даже боксер, имеет право на собственное мнение! Отї...битесь от Усика!!!
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1
1
Taras Bulba
Taras Bulba
Точно сказано! С каждым поединком от ударов по голове оно все дурнее и дурнее становиться.
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2
3
П**хихикать Чисто
П**хихикать Чисто
Taras Bulba, уж дурнее тебя не станет
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3
1
Cachko Elena
Cachko Elena
вата-это навсегда...
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5
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Cachko Elena, девочка! а что ты сделала для Украины?
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