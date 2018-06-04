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Історичний боксерський бій завершився за 18 секунд: спортивні підсумки 3 червня

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Перший в історії боксу бій без рукавичок завершився вже на 18-й секунді, а збірна України з футболу здобула розгромну перемогу над командою Албанії в товариському матчі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні події неділі, 3 червня.

Крім того, в мережі виклали відверті фото дружини Олександра Усика. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Теми
Ліга чемпіонівЧС-2018
Об'єкт
збірна України з футболу
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