Історичний боксерський бій завершився першим же ударом

Американський боксер Сем Шьюмекер нокаутував бійця змішаного стилю (MMA) Еріка Пріндла першим ударом в першому в історії поєдинку з боксу без рукавичок.

Шьюмекеру вдався правий хук на 18-й секунді першого раунду, який і "загасив світло" для Пріндла. Це був перший удар в поєдинку для обох боксерів.

Легальний турнір з боксу без рукавичок відбувся в США 2 червня. Правилами такого боксу не передбачено будь-якої захист кісточок рук. У події взяли участь бійці MMA і боксери.

Your winner by "earth-shattering knockout," the ring announcer said. Sam Shewmaker.