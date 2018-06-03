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Історичний боксерський бій завершився першим же ударом

4.2тЧитати новину російською

Американський боксер Сем Шьюмекер нокаутував бійця змішаного стилю (MMA) Еріка Пріндла першим ударом в першому в історії поєдинку з боксу без рукавичок.

Шьюмекеру вдався правий хук на 18-й секунді першого раунду, який і "загасив світло" для Пріндла. Це був перший удар в поєдинку для обох боксерів.

Легальний турнір з боксу без рукавичок відбувся в США 2 червня. Правилами такого боксу не передбачено будь-якої захист кісточок рук. У події взяли участь бійці MMA і боксери.

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Раніше OBOZREVATEL спільно, що знаменитий російський боєць зганьбився в домашньому поєдинку.

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Тема
MMA
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