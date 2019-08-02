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"Істерика": російський чемпіон жорстко висміяв суперника Гвоздика

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Російський чемпіон Сергій Ковальов їдко пройшовся по своєму співвітчизнику Артуру Бетербієву, який заявив, що "Крашер" відмовився від поєдинку з ним.

Володар пояса Всесвітньої боксерської організації (WBO) у напівважкій вазі зазначив, що майбутній суперник Олександра Гвоздика просто клеїть дурня.

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"Це не виклик, це істерика чергова. Як може бути виклик на бій, якщо у мене вже за розкладом бій? Тут очевидна відповідь – у мене обов'язковий захист. Уже, не знаю, весь світ про це знає, лише чемпіон IBF не в курсі. Мабуть, не дивиться новини або ще щось. Це перше. Друге, триває активна дискусія щодо організації бою з Канело. Ну який зараз Бетербієв, про що ви?" – зазначив Ковальов у інтерв'ю YouTube-каналу FightSpace.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик і Артур Бетербієв битимуться в об'єднавчому бою 18 жовтня у США.

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Особи
боксер Сергій Ковальов Олександр Гвоздик Артур Бетербієв
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