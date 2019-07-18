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"Хтось відчував цю дурницю?" У Гвоздика зробили різку заяву про супербій із росіянином

4.5т Читати матеріал російською

Український чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі Олександр Гвоздик підписав контракт на об'єднавчий бій із росіянином Артуром Бетербієвим.

Цю інформацію в коментарі "РИА Новости" підтвердив менеджер нашого співвітчизника Егіс Клімас. "Про цей поєдинок було абсолютно легко домовитися: нам запропонували, і ми не відмовлялися. Бетербієв – хороший боксер із великим досвідом, з великою аматорською кар'єрою. Для жодного з них цей бій не буде легким, а переможець піде з двома поясами", – заявив він.

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Водночас менеджер українця висловив упевненість у тому, що поєдинок не матиме політичного підтексту. "Це спорт, а ці політичні розмови... Ну, ось ми з Олександром Усиком приїжджали до Москви на бій із Муратом Гассієвим. І хтось відчував цю політичну нісенітницю? Ніхто цього не відчував. Не можна змішувати спорт і політику. Наша команда так вважає", – додав Клімас.

Зазначимо, що Гвоздик і Бетербієв є непереможними на професійному рингу. Українець виграв 17 боїв (14 – нокаутом), а його російський суперник завершив достроково всі 14 поєдинків. Бій Гвоздик – Бетербієв пройде 18 жовтня у США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олександр Усик спантеличив уболівальників, опублікувавши відео тренування в Криму.

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Теми
Гвоздик – Бетербієв WBC
Особи
Олександр Гвоздик Артур Бетербієв
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