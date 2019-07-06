"Хто я, щоб робити це?": знаменитий Тайсон не хоче йти шляхом Кличко

Легендарний американський боксер Майк Тайсон нинішній дні проводить в Києві, де проведе ряд заходів і, цілком ймовірно, зустрінеться з братами Кличками.

На сьогоднішній зустрічі з журналістами "Сніданок з чемпіоном" від Parimatch Тайсона прямо запитали, чи думав він коли-небудь про політичну кар'єру, як це зробив Віталій Кличко.

Віталій Кличко і Майк Тайсон

"Бути політиком як Кличко? Я ніколи не планував бути політиком. Просто не уявляю, щоб стояти на сцені та говорити: "Цей хлопець правий, а цей - ні". А знаєте, чому? Все просто - хто я? Хто я, щоб робити такі речі. Мене запитають: "Майк Тайсон - хто ти і звідки ти?" І просто так прийти в політику - цього мало", - сказав Тайсон.

Майк Тайсон завершив кар'єру в 2005-му, так і не перетнувши з кимось із братів Кличків на ринзі. У 2006 році Тайсон заявляв про наміри провести світове турне з рядом боїв проти іменитих суперників, в тому числі й проти Володимира Кличка. Але цього так і не сталося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з приїздом до Києва Майка Тайсона несподівано привітали з днем народження.

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