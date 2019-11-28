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29 листопада • оновлено в 11:08
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"Хто ти такий?" Джошуа розлютили перед реваншем із Руїсом

24.8т
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Британський суперваговик Ентоні Джошуа категорично відкинув можливість завершення кар'єри в разі поразки у матчі-реванші з Енді Руїсом.

Ексчемпіон світу спробує повернути собі титули в поєдинку 7 грудня. Однак навіть якщо це йому не вдасться, він не має наміру вішати рукавички на цвях.

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Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

"Дивно чути щось на кшталт "Ох, якщо ти програєш, ти маєш завершити кар'єру". Моя відповідь: "Не ви мені говорили почати ходити в спортзал. Тож хто ти такий, щоб стверджувати, що я маю його закинути". Клянуся, я буду боксувати до 50. Я б'юся, тому що люблю цей спорт", – сказав у ефірі Gloves Are Off на каналі Sky Sports, пише talkSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа вважається фаворитом поєдинку проти Енді Руїса, незважаючи на розгромну поразку в першому бою з мексиканцем.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особа
Ентоні Джошуа
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