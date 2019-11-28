"Хто ти такий?" Джошуа розлютили перед реваншем із Руїсом

Британський суперваговик Ентоні Джошуа категорично відкинув можливість завершення кар'єри в разі поразки у матчі-реванші з Енді Руїсом.

Ексчемпіон світу спробує повернути собі титули в поєдинку 7 грудня. Однак навіть якщо це йому не вдасться, він не має наміру вішати рукавички на цвях.

Ентоні Джошуа

"Дивно чути щось на кшталт "Ох, якщо ти програєш, ти маєш завершити кар'єру". Моя відповідь: "Не ви мені говорили почати ходити в спортзал. Тож хто ти такий, щоб стверджувати, що я маю його закинути". Клянуся, я буду боксувати до 50. Я б'юся, тому що люблю цей спорт", – сказав у ефірі Gloves Are Off на каналі Sky Sports, пише talkSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа вважається фаворитом поєдинку проти Енді Руїса, незважаючи на розгромну поразку в першому бою з мексиканцем.

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