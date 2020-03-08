Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов включив двох знаменитих українців в список кращих боксерів сучасності.

"Кращими є Олександр Усик, Василь Ломаченко та Сауль Альварес. Забув ще Тайсона Ф'юрі. Хто з цих чотирьох краще – складно сказати. Але мені б дуже хотілося побачити бій Усика з Ф'юрі. Це буде дуже цікавий поєдинок. У Усика дуже хороша техніка, як і Ф'юрі. Дуже хотів би побачити їх бій", - сказав Нурмагомедов в інтерв'ю MMA Fighting.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні команда російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова погодилася на бій-реванш з ірландцем Конором Макгрегором.

7 вересня 2019 року в головному бою турніру UFC 242 в Абу-Дабі проти Дастіна Пор'е Хабіб Нурмагомедов добув 28-ту перемогу в ММА. Зустріч завершилася в третьому раунді, коли росіянин вдало провів задушливий прийом.

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