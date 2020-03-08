Головна Новини
8 березня • оновлено в 17:29
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Хабіб назвав Усика і Ломаченка кращими боксерами сучасності

7.8т
Читати матеріал російською

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов включив двох знаменитих українців в список кращих боксерів сучасності.

"Кращими є Олександр Усик, Василь Ломаченко та Сауль Альварес. Забув ще Тайсона Ф'юрі. Хто з цих чотирьох краще – складно сказати. Але мені б дуже хотілося побачити бій Усика з Ф'юрі. Це буде дуже цікавий поєдинок. У Усика дуже хороша техніка, як і Ф'юрі. Дуже хотів би побачити їх бій", - сказав Нурмагомедов в інтерв'ю MMA Fighting.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні команда російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова погодилася на бій-реванш з ірландцем Конором Макгрегором.

7 вересня 2019 року в головному бою турніру UFC 242 в Абу-Дабі проти Дастіна Пор'е Хабіб Нурмагомедов добув 28-ту перемогу в ММА. Зустріч завершилася в третьому раунді, коли росіянин вдало провів задушливий прийом.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик Хабiб Нурмагомедов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Свитолина
VS
Боузкова
Тотал больше 20,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Лестер
VS
Астон Вилла
Победа Лестера с форой (-1)
1.61 Сделать ставку
Штутгарт
VS
Арминия
Победа Штутгарта
1.89 Сделать ставку
Зенит
VS
Уфа
Тотал меньше 2.5
1.82 Сделать ставку
Ланс
VS
Орлеан
Победа Ланса с форой (-1)
2.04 Сделать ставку
Лос-Анджелес
VS
Филадельфия Юнион
Победа Лос-Анджелеса с форой (-1)
1.61 Сделать ставку
Колос
VS
Шахтер
Тотал больше 3-х голов
1.77 Сделать ставку
Сивасспор
VS
Галатасарай
Тотал больше 3-х голов
2.304 Сделать ставку
Победа Херрманн
3.40 Сделать ставку
Победа Йоханнеса Бе
2.1 Сделать ставку