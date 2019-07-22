Гвоздик, який шокував "правдою" про війну, отримає 1,5 млн доларів

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик отримає рекордний гонорар в кар'єрі, вийшовши на бій з росіянином Артуром Бетербієвим.

Поєдинок проти володаря титулу Міжнародної боксерської федерації (IBF) збагатить Гвоздика на 1,5 мільйона доларів, повідомляє Sportarena.

Олександр Гвоздик

Свій попередній бій Гвоздик провів в кінці березня 2019 року проти француза Дуду Нгумбу. Українець переміг в результаті технічного нокауту через травму опонента в п'ятому раунді. Після перемоги Олександр заявив про свою мету об'єднати чемпіонські пояси.

Бетербієв в травні 2019 го провів уже другий успішний захист титулу IBF, впоравшись з боснійцем Радівоє Калайджічем.

Поєдинок Гвоздик - Бетербієв запланований на 18 жовтня і повинен відбутися в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик висловив думку про те, що Росія не є агресором по відношенню до України, а також видав відверте зізнання про Зеленського.

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