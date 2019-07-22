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Гвоздик, який шокував "правдою" про війну, отримає 1,5 млн доларів

2.9т Читати матеріал російською

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик отримає рекордний гонорар в кар'єрі, вийшовши на бій з росіянином Артуром Бетербієвим.

Поєдинок проти володаря титулу Міжнародної боксерської федерації (IBF) збагатить Гвоздика на 1,5 мільйона доларів, повідомляє Sportarena.

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Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

Свій попередній бій Гвоздик провів в кінці березня 2019 року проти француза Дуду Нгумбу. Українець переміг в результаті технічного нокауту через травму опонента в п'ятому раунді. Після перемоги Олександр заявив про свою мету об'єднати чемпіонські пояси.

Бетербієв в травні 2019 го провів уже другий успішний захист титулу IBF, впоравшись з боснійцем Радівоє Калайджічем.

Поєдинок Гвоздик - Бетербієв запланований на 18 жовтня і повинен відбутися в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик висловив думку про те, що Росія не є агресором по відношенню до України, а також видав відверте зізнання про Зеленського.

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Олександр Гвоздик
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Серж Серж
Серж Серж
пусть пустит деньги на свое образование,выучит историю своей страны
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Как просто про@бать страну… Всего-то - захотеть в Европу, России объявить войну, И по наклонной — прямо в ж@пу. Как просто вывести толпу, Устроить скачки на майдане, И с Мустафой попить чайку, Подпев уродливой Руслане. Как просто выстрелить в упор В чужой, неправильный затылок. Дать безоружному отпор, И поджигать фитиль бутылок. Как просто расстрелять Донбасс: Издалека, не зная цели. И выполнить любой приказ, Не видя жертв своих в прицеле. Как просто с факелом в руке Кричать толпой «Героям слава!», На волчьем присягать крюке И русских объявлять отравой. Как просто умереть в котле За прихоть муд@ков во власти. И жизнью заплатить в войне За их ублюдочные страсти. Как просто выдумать врага И жить иллюзией обмана. Страной стремиться в никуда С упорством глупого барана. Как просто жить кругом в дерьме, Внушив себе, что всё по плану, И быть счастливыми вполне, И звать хозяином Обаму. Как просто… Про@бать страну, Сломав язык, мозги, устои... С гимнОм толпой идти ко дну, Ступая в львовские помои. Спешу поздравить! ЗдобулЫ! Всё то, о чём всегда мечтали! С днём вашей гидности, х@хлы! Себя вы трижды на@бали..
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